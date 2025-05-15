Муковозчик: театр, позерство и отвратительный жилищный скандал – это Польша выбирает себе президента

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В это воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы, их первый тур. В котором граждане будут пока выбирать из 13 зарегистрированных кандидатов. Почему пока? Да потому, что польская шляхта идет на президентские выборы, как некогда на приступ маентка ненавистного соседа: с барабанным боем и ни в чем себе не отказывая.

Например, претендент на Бельведерский дворец Гжегож Браун от националистической «Конфедерации Короны Польской», посещая Министерство промышленности, снял там флаг Евросоюза и со словами «Здесь Польша, а не Брюссель» вытер еврофлагом свои ботинки.

При этом пан Гжегож сам является депутатом Европарламента. Но в Брюсселе ведет себя прилично. А вот дома… Перед тем он точно так же поступил и с украинским флагом в Бяла-Подляске, утеревшись там жовто-блакитным полотнищем.

Понятно, что ни к ответственной политике, ни к подлинно народной власти такие эскапады не имеют никакого отношения. Единственная их цель – это получить 15 минут сомнительной славы и, возможно, 15 сотых процента рейтинга.