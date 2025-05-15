Муковозчик: театр, позерство и отвратительный жилищный скандал – это Польша выбирает себе президента

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В это воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы, их первый тур. В котором граждане будут пока выбирать из 13 зарегистрированных кандидатов. Почему пока? Да потому, что польская шляхта идет на президентские выборы, как некогда на приступ маентка ненавистного соседа: с барабанным боем и ни в чем себе не отказывая.
Например, претендент на Бельведерский дворец Гжегож Браун от националистической «Конфедерации Короны Польской», посещая Министерство промышленности, снял там флаг Евросоюза и со словами «Здесь Польша, а не Брюссель» вытер еврофлагом свои ботинки.
При этом пан Гжегож сам является депутатом Европарламента. Но в Брюсселе ведет себя прилично. А вот дома… Перед тем он точно так же поступил и с украинским флагом в Бяла-Подляске, утеревшись там жовто-блакитным полотнищем.
Понятно, что ни к ответственной политике, ни к подлинно народной власти такие эскапады не имеют никакого отношения. Единственная их цель – это получить 15 минут сомнительной славы и, возможно, 15 сотых процента рейтинга.
Андрей Муковозчик:
На днях в польские медиа слили информацию, что одна из двух задекларированных кандидатом-писовцем Каролем Навроцким квартир приобретена им у некоего пожилого пана Ежи за обещание ухода. Но, цитирую: «Добрые люди пожаловались журналистам, что Навроцкий вообще своим подопечным не интересовался и попросту сдал его в дом престарелых».
Полковник из Агентства внутренней безопасности тут же сообщил о намерении начать расследование, на что Навроцкий заявил, что спецслужбы вмешиваются в избирательную кампанию, но тогда начальник Агентства пообещал возбудить еще одно дело – за дискредитацию службы безопасности и подрыв общественного доверия к ней, а тогда писовцы и их кандидат… Этот цирк на дроте продолжается еще и прямо сейчас.
Немедленно отозвался и премьер-министр Польши Дональд Туск: «Если я правильно понимаю, он должен был заботиться о пане Ежи, но он заботился о его квартире», – заявил он. – «Я бы не хотел, чтобы Польша оказалась в такой ситуации, в какой оказался пан Ежи, но это будет решение избирателей, оно не будет зависеть от меня».
Подробнее в видео.