Они стали марионетками, проводниками внешней политической воли – политолог о выборах в Польше

Первые итоги выборов в Польше станут известны вечером, но уже очевидно, что, скорее всего, потребуется второй тур. А основная битва развернется между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским – это кандидат от правящей коалиции, и Каролем Навроцким – представителем оппозиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несмотря на разницу в силах, которые они представляют, оба выступают за увеличение армии и оборонных расходов до 5 % ВВП, а также за зеленую энергетику и отказ от российского газа. Но при этом президент Польши имеет ограниченные полномочия, и реализовать даже такие обещания он самостоятельно не может – требуется согласие Сейма. Поэтому в стране шло голосование не за программы, а за или против действующей власти. Туском поляки недовольны из-за роста цен на продукты и топливо, инфляции, высокой стоимости жилья и аренды, нехватки врачей – за эти темы пыталась зацепиться польская оппозиция, но реальный итог выборов определяют не настроения поляков, а те ресурсы, которые есть у кандидатов.

Петр Петровский, политолог:

То есть эти политики Дональд Туск, Ярослав Качинский, которые являются настоящими хозяевами этой политической системы, стали марионетками, проводниками внешней политической воли. Они выдвинули кандидатов от своих партий. И как мы видим, оба эти кандидата проводят соответствующую линию. Тшасковский повторяет за Туском, за Урсулой фон дер Ляйен определенные тезисы. Навроцкий повторяет за Трампом.

Притом, что это противостояние Брюсселя в Вашингтоне уже демонстрируется в рамках этой избирательной кампании. Тот же Дональд Туск за период избирательной кампании присоединил Польшу к коалиции желающих. Это милитаристская провоенная коалиция, выступающая против мира в Украине, в составе Франции, Великобритании, и Польша присоединилась. И с другой стороны, он подписал буквально недавно фактически военно-оборонный альянс с Францией, распространив ядерный зонтик на Польшу. Эти два вопроса в рамках избирательной кампании ни в дебатах, ни где-то еще даже не подвергались обсуждению. Вот уровень избирательной кампании.

С другой стороны, мы видим, как Навроцкий, как Дуда, его предшественник, но однопартиец, выступают за усиление американского влияния, за восстановление проекта «Форт Трамп». Это сеть военных баз американских, которая предусматривает до 100 тысяч военнослужащих на территории Польши, США. И за это должны поляки из собственного бюджета им и зарплату платить, и за услугу этих баз платить американцам. Вот мы видим этот раскол, мы видим углубление этого противостояния внутри польского истеблишмента. Но при этом простые поляки уже терпят более 20 лет, что вот эти две партии, ПиС и ПО, то вместе, то попеременно управляют страной, а к лучшему это ничего не приводит.

Не стоит ждать и потепления в отношении с Беларусью. Вся первая тройка кандидатов играет на том, что Польша – осажденная крепость и якобы следующая цель для России, поэтому польский избиратель не только не может, но и не хочет менять тот курс, который навязывается из Брюсселя и Вашингтона. А это оружие, оружие и еще раз оружие.