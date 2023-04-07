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Во Франции протестующие освистали кортеж премьер-министра и потребовали отставки Макрона

07 апреля 2023 19:32
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Новости Франции. В стране не прекращаются протесты. С каждым разом противников пенсионной реформы все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции протестующие освистали кортеж премьер-министра и потребовали отставки Макрона-1

Все шествия непременно заканчиваются беспорядками. Чтобы хоть как-то остановить людей, в стране вернулись к привычному способу решения проблем – силовому. Полиция не стесняется применять спецсредства даже против пенсионеров. Теперь почти каждый француз хорошо знаком со слезоточивым газом и дубинками. Досталось и премьер-министру Франции. Несколько сотен демонстрантов освистали ее кортеж и требовали отставки Макрона.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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