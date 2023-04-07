Во Франции протестующие освистали кортеж премьер-министра и потребовали отставки Макрона

Новости Франции. В стране не прекращаются протесты. С каждым разом противников пенсионной реформы все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все шествия непременно заканчиваются беспорядками. Чтобы хоть как-то остановить людей, в стране вернулись к привычному способу решения проблем – силовому. Полиция не стесняется применять спецсредства даже против пенсионеров. Теперь почти каждый француз хорошо знаком со слезоточивым газом и дубинками. Досталось и премьер-министру Франции. Несколько сотен демонстрантов освистали ее кортеж и требовали отставки Макрона.