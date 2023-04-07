Минимум 2% от ВВП. Блинкен призвал страны НАТО увеличить военные расходы

НАТО не только расширяет свои географические границы, но и оборонный бюджет. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 2 % от ВВП уже недостаточно и призвал европейские страны тратить больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это связано с тем, что собственные запасы вооружений стран НАТО сильно сократились на фоне поставок Украине. Блинкен отметил, что показатель в 2 % должен быть нижним, а не верхним пределом трат на оборону. При этом достичь хотя бы нынешнего показателя могут не все. Меньше половины стран-участниц НАТО добьются цели только в 2024 году.