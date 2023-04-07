Подоляк назвал утечку секретных документов о наступлении ВСУ блефом

Фотошоп, подделка. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк, комментируя информацию об утечке засекреченных материалов Пентагона о планах украинских военных по контрнаступлению.

Пыль в глаза, к реальным планам со стороны ВСУ это не относится, отметил Подоляк, цитирует его РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины сообщил, что Киев готовится к серьезным действиям, которые начнутся уже совсем скоро, но этот слив – просто уловка.

В пятницу, 7 апреля, в средствах массовой информации появилась новость о том, что Пентагон начинает расследование по факту утечки секретных данных по Украине. В Кремле, комментируя эту информацию, отметили, что в России не сомневаются в причастности США и НАТО прямо или косвенно к украинскому конфликту. Но на ход и итог специальной военной операции их вовлеченность не повлияет, заявил Песков.

