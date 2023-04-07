«Больше нет необходимости использовать доллар США». Почему эта валюта теряет статус мировой – мнения экспертов

Одни из первых от доллара отказались Китай и Бразилия. Теперь все расчеты между странами будут проводиться в местных валютах. Новое торговое соглашение позволит им напрямую обменивать юани на реалы и обратно в торговых и финансовых операциях.

Отказаться от доллара в пользу рупий решили также Индия и Малайзия. Это позволит не только защитить торговлю двух стран от последствий украинского кризиса, но и станет большим шагом для Индии по дедолларизации международной торговли. И как считают эксперты, в скором времени от американской валюты откажутся многие страны в Африке, Латинской Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Джон Гонг Джионг, вице-президент по исследованиям и стратегии Университета международного бизнеса и экономики (Израиль): Больше нет необходимости использовать доллар США. Существует более широкая тенденция к уменьшению роли доллара в международной торговле. Многие страны видели и наблюдали, как доллар был превращен Вашингтоном в оружие для достижения политических целей. Есть много примеров этого.

Хуо Чжэнсинь, профессор Китайского университета политических наук и права:

Я думаю, что США превратили американский доллар в оружие вместе со своей международной платежной системой, известной как система SWIFT. Поэтому любая компания в мире, если она ведет бизнес с использованием долларов США, фактически находится под контролем американской власти.

Все это свидетельствует о выстраивании вторичной экономики в мире, которая не зависит ни от доллара, ни от Вашингтона. А без мирового спроса на бумажные деньги экономика Штатов просто забуксует – уверяют эксперты. А вместе с ней и влияние США. Ведь именно финансовая гегемония и доминирующий статус доллара позволяли Америке так долго диктовать свои правила миру.