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Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы

15 марта 2023 07:32
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Новости Франции. Французы не оставляют попыток противостоять пенсионной реформе. Сенат Пятой республики одобрил нововведение. Скоро изменения вступят в силу, и пенсионный возраст во Франции повысят до 64 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы-1

Но людей такое развитие событий не устраивает. Они продолжают блокировать дороги, поджигать петарды и устраивать беспорядки на улицах. Для демонстрантов такой способ привлечения внимания кажется единственным возможным. Но, несмотря на массовые и затянувшиеся протесты, правительство Франции на разговор с митингующими не идет. А президент Макрон даже возможность обсуждать реформу не допускает. Французы тем временем отказываться от своих целей не собираются. На сегодня, 15 марта, запланирована очередная массовая забастовка.

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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