Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы

Новости Франции. Французы не оставляют попыток противостоять пенсионной реформе. Сенат Пятой республики одобрил нововведение. Скоро изменения вступят в силу, и пенсионный возраст во Франции повысят до 64 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но людей такое развитие событий не устраивает. Они продолжают блокировать дороги, поджигать петарды и устраивать беспорядки на улицах. Для демонстрантов такой способ привлечения внимания кажется единственным возможным. Но, несмотря на массовые и затянувшиеся протесты, правительство Франции на разговор с митингующими не идет. А президент Макрон даже возможность обсуждать реформу не допускает. Французы тем временем отказываться от своих целей не собираются. На сегодня, 15 марта, запланирована очередная массовая забастовка.