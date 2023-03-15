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Поляков ожидает самая дорогая Пасха в истории страны

15 марта 2023 06:41
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Новости Польши. Не миллиарды, но тысячи потеряют жители Польши, причем в преддверии Пасхи. Ранее праздничные и приятные хлопоты местных жителей сменились переживаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляков ожидает самая дорогая Пасха в истории страны-1

Поляков ожидает самая дорогая Пасха в истории страны. Цены на популярные товары выросли более чем на 20 %. Прежде всего подорожания коснулись мяса, овощей и яиц – их объем производства за последние полгода сократился почти на четверть. Заводчики ограничили разведение животных или вовсе отказались от этого рода деятельности. А тепличные хозяйства разорились из-за высоких цен на электроэнергию. Как итог – дефицит товаров собственного производства и высокая стоимость импортных.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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