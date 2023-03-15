Прямой эфир

Пенсионные фонды мира потеряли миллионы долларов из-за недавнего разорения крупного банка США

15 марта 2023 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пенсионные фонды мира находятся на пути к банкротству. Они потеряли миллионы долларов из-за недавнего разорения крупного американского банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионные фонды мира потеряли миллионы долларов из-за недавнего разорения крупного банка США-1

Пенсионный фонд учителей в Калифорнии лишился около 11 миллиардов долларов. А его шведский аналог чуть менее 900 миллионов. Более того, спустя два дня после без преувеличения сенсационного банкротства успешного банка Силиконовой долины регулирующие органы закрыли еще один банк – Нью-Йоркский. А затем началась цепная реакция. В результате к настоящему моменту в США остановлены торги акциями более чем 300 банков.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Песков прокомментировал вопрос о второй волне мобилизации в России
15 марта 2023 05:47

Песков прокомментировал вопрос о второй волне мобилизации в России

В центре Кишинёва прошли антиправительственные марши
14 марта 2023 20:42

В центре Кишинёва прошли антиправительственные марши

ЕС выделил более 2 млрд евро фонду, который спонсирует конфликт в Украине
14 марта 2023 20:41

ЕС выделил более 2 млрд евро фонду, который спонсирует конфликт в Украине