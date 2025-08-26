Во Франции пожарный вертолёт рухнул в озеро при наборе воды

Во Франции во время тушения пожара разбился вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось при попытке набрать воду в озере.

По неизвестной причине летательный аппарат потерял высоту и ударился о поверхность водоема. Пострадали два человека, которые были на борту. Выбраться из тонущей машины им помогли свидетели происшествия. Специалисты выясняют причины катастрофы. Известно, что вертолет направили на тушение пожара, который угрожал жилым кварталам одного из городов.