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На юге Китая из-за тайфуна пострадали более 100 тысяч человек

26 августа 2025 06:13
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Южная провинция Китая Хайнань переживает последствия самого мощного в 2025 году тайфуна. Число пострадавших превысило 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Китая из-за тайфуна пострадали более 100 тысяч человек-2

По предварительной информации, обошлось без погибших. Эпицентром удара стихии стал город Санья, где штормовой ветер повредил около 20 тысяч деревьев. В одном из жилых комплексов вода поднялась до отметки в 70 сантиметров, затопив придомовые территории и первые этажи зданий. Тайфун также серьезно нарушил систему водоснабжения. Жители семи деревень столкнулись с нехваткой воды. Сейчас власти и службы спасения мобилизованы для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихии.

# Природные катаклизмы # тайфун

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