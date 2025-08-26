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В результате удара Израиля по больнице в секторе Газа погибли 20 человек

26 августа 2025 06:48
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По меньшей мере 20 человек погибли при ракетном ударе израильской армии по больнице в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате удара Израиля по больнице в секторе Газа погибли 20 человек-2

Когда на место приехали спасатели и журналисты, раздался второй взрыв. В результате атаки разрушены стационар, хирургия и отделение неотложной помощи. Премьер-министр Израиля назвал случившееся «трагическим инцидентом», о котором «глубоко сожалеет», и заявил, что военные «проводят тщательное расследование». Генсек ООН решительно осудил «ужасающие убийства» в больнице.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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