В результате удара Израиля по больнице в секторе Газа погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли при ракетном ударе израильской армии по больнице в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда на место приехали спасатели и журналисты, раздался второй взрыв. В результате атаки разрушены стационар, хирургия и отделение неотложной помощи. Премьер-министр Израиля назвал случившееся «трагическим инцидентом», о котором «глубоко сожалеет», и заявил, что военные «проводят тщательное расследование». Генсек ООН решительно осудил «ужасающие убийства» в больнице.