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В Великобритании зафиксировали рекордное число магазинных краж

26 августа 2025 06:15
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В Великобритании – небывалый рост числа магазинных краж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Установлен рекорд за 20 лет.

В Великобритании зафиксировали рекордное число магазинных краж-2

Так, за год в Англии и Уэльсе зарегистрировано более полумиллиона случаев. Статистика также фиксирует низкую раскрываемость подобных преступлений. Лишь в 18 % случаев дело доходило до предъявления обвинений, что вызывает серьезные вопросы об эффективности работы правоохранительных органов и их способности контролировать криминогенную обстановку в стране.

# Кража # Криминал # Новости Великобритании

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