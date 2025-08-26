В Великобритании зафиксировали рекордное число магазинных краж

В Великобритании – небывалый рост числа магазинных краж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Установлен рекорд за 20 лет.

Так, за год в Англии и Уэльсе зарегистрировано более полумиллиона случаев. Статистика также фиксирует низкую раскрываемость подобных преступлений. Лишь в 18 % случаев дело доходило до предъявления обвинений, что вызывает серьезные вопросы об эффективности работы правоохранительных органов и их способности контролировать криминогенную обстановку в стране.