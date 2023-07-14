Во Франции отмечают День взятия Бастилии, но атмосфера там не праздничная

Новости Франции. Франция 14 июля отмечает государственный праздник День взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, атмосфера в стране, скорее, тревожная, чем праздничная.

Испуганные недавними беспорядками власти предприняли беспрецедентные меры безопасности. Обеспечивать сегодня порядок будут 130 тысяч военных и полицейских. Задействованы вертолеты и беспилотники. В стране введен двухдневный запрет на продажу и перевозку пиротехники.

Тем не менее праздничные мероприятия никто не отменял. День взятия Бастилии французы отмечают даже с большим размахом, чем Новый год. Главным событием традиционно станет грандиозный военный парад.