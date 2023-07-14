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Аналитики прогнозируют инфляцию в Аргентине более 140%

14 июля 2023 07:19
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Новости Аргентины. Инфляционные ожидания в Аргентине остаются на уровне трехзначного показателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики, опрошенные Центробанком, прогнозируют ее уровень в более чем 140 %.

Аналитики прогнозируют инфляцию в Аргентине более 140%-1

Чтобы хоть как то свести концы с концами, люди экономят даже на продуктах питания. На фоне экономического кризиса, который усугубился за последний год, около 40 % населения оказались за чертой бедности. И, как считают эксперты, это станет ключевой проблемой для нынешнего правительства на предстоящих выборах.

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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