Аналитики прогнозируют инфляцию в Аргентине более 140%

Новости Аргентины. Инфляционные ожидания в Аргентине остаются на уровне трехзначного показателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналитики, опрошенные Центробанком, прогнозируют ее уровень в более чем 140 %.

Чтобы хоть как то свести концы с концами, люди экономят даже на продуктах питания. На фоне экономического кризиса, который усугубился за последний год, около 40 % населения оказались за чертой бедности. И, как считают эксперты, это станет ключевой проблемой для нынешнего правительства на предстоящих выборах.