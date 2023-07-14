Анкара объяснила Москве, почему она выдала Украине боевиков «Азова»

В Анкаре объяснили Москве факт передачи Киеву лидеров «Азова». Как заявил представитель правящей партии Турции, ситуация разъяснена и никакой натянутости между Анкарой и Москвой нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

Сообщается, что официально объяснения Анкары по поводу принятого решения не были озвучены.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает этот шаг как нарушение договоренностей и проводит его обсуждение с Турцией. В то же время, в соответствии с договоренностями, лидеры должны были остаться на турецкой территории до завершения конфликта. При этом, он отметил, что Москва ожидает от Турции пояснений и будет учитывать это событие в будущих договоренностях.