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Анкара объяснила Москве, почему она выдала Украине боевиков «Азова»

14 июля 2023 07:28
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В Анкаре объяснили Москве факт передачи Киеву лидеров «Азова». Как заявил представитель правящей партии Турции, ситуация разъяснена и никакой натянутости между Анкарой и Москвой нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

Сообщается, что официально объяснения Анкары по поводу принятого решения не были озвучены.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает этот шаг как нарушение договоренностей и проводит его обсуждение с Турцией. В то же время, в соответствии с договоренностями, лидеры должны были остаться на турецкой территории до завершения конфликта. При этом, он отметил, что Москва ожидает от Турции пояснений и будет учитывать это событие в будущих договоренностях.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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