В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м

Новости США. Ущерб от стихийных бедствий в США достиг 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на две трети выше среднегодовых убытков от наводнений, ураганов и лесных пожаров.

В последнее время такие бедствия участились. Почти четверть населения Америки сталкивается с высокими температурами, которые, по прогнозам синоптиков, не покажут снижения в ближайшее время.