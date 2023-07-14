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В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м

14 июля 2023 07:20
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Новости США. Ущерб от стихийных бедствий в США достиг 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на две трети выше среднегодовых убытков от наводнений, ураганов и лесных пожаров.

В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м-1

В последнее время такие бедствия участились. Почти четверть населения Америки сталкивается с высокими температурами, которые, по прогнозам синоптиков, не покажут снижения в ближайшее время.

В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м-4

А на этой неделе у международного аэропорта Чикаго зафиксирован смерч. Из-за него отменили 330 рейсов и задержали 840 вылетов.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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