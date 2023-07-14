В США подсчитали убыток от стихийных бедствий в 2023-м

Новости США. Ущерб от стихийных бедствий в США достиг 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на две трети выше среднегодовых убытков от наводнений, ураганов и лесных пожаров.
Новости США. Ущерб от стихийных бедствий в США достиг 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на две трети выше среднегодовых убытков от наводнений, ураганов и лесных пожаров.
В последнее время такие бедствия участились. Почти четверть населения Америки сталкивается с высокими температурами, которые, по прогнозам синоптиков, не покажут снижения в ближайшее время.
А на этой неделе у международного аэропорта Чикаго зафиксирован смерч. Из-за него отменили 330 рейсов и задержали 840 вылетов.