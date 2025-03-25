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Внешний долг Чехии вырос до 230 млрд долларов за 2024 год

25 марта 2025 08:36
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Внешний долг Чехии вырос до 230 миллиардов долларов за 2024 год. Теперь он соответствует 65 % ВВП страны, отмечает Национальный банк. И это, безусловно, проблема для государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешний долг Чехии вырос до 230 млрд долларов за 2024 год-2

Экономисты ищут способы решить ее, но пока находят лишь виновных в этой ситуации. Рост госдолга специалисты связывают главным образом с более высокими внутренними процентными ставками. Они мотивировали местные фирмы брать займы за границей. Банки же привлекали иностранных инвесторов и вкладчиков делать депозиты в кронах в Чехии. В целом страна переживает сегодня не лучшие с финансовой точки зрения времена. Чехия выступает за усиление антироссийских санкций, которые априори негативно влияют на состояние ее экономики.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис # Чехия

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