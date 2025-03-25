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WP: ЦРУ отравляло кубинский сахар, который шел на экспорт в СССР

25 марта 2025 08:03
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В годы холодной войны ЦРУ провело операцию по заражению кубинского сахара, предназначавшегося для экспорта в СССР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

В итоге заражения 80 000 мешков сахара стали непригодны для использования, что привело к потерям для СССР на сумму до 400 000 долларов по курсу 1962 года.

WP: ЦРУ отравляло кубинский сахар, который шел на экспорт в СССР-1

Фото: pixabay

В распространенных документах также говорится о влиянии ЦРУ на выборы в нескольких странах и о расширении «Кубинского проекта», нацеленного против правительства Фиделя Кастро.

Также профессор Колумбийского университета Тим Нафтали отметил, что долгое засекречивание документов, связанных с убийством лидера Америки Джона Кеннеди, объясняется защитой методов ЦРУ, а не сокрытием противоречий.

# Международная политика # История

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