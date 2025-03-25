В годы холодной войны ЦРУ провело операцию по заражению кубинского сахара, предназначавшегося для экспорта в СССР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
В итоге заражения 80 000 мешков сахара стали непригодны для использования, что привело к потерям для СССР на сумму до 400 000 долларов по курсу 1962 года.
В распространенных документах также говорится о влиянии ЦРУ на выборы в нескольких странах и о расширении «Кубинского проекта», нацеленного против правительства Фиделя Кастро.
Также профессор Колумбийского университета Тим Нафтали отметил, что долгое засекречивание документов, связанных с убийством лидера Америки Джона Кеннеди, объясняется защитой методов ЦРУ, а не сокрытием противоречий.