WP: ЦРУ отравляло кубинский сахар, который шел на экспорт в СССР

В годы холодной войны ЦРУ провело операцию по заражению кубинского сахара, предназначавшегося для экспорта в СССР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

В итоге заражения 80 000 мешков сахара стали непригодны для использования, что привело к потерям для СССР на сумму до 400 000 долларов по курсу 1962 года.