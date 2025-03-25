В зоне СВО погибли оператор и водитель телеканала «Звезда» и военкор «Известий»

В зоне СВО погибли телеоператор «Звезды» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военкор «Известий» Александр Федорчак. Об этом пишет РИА Новости.
По имеющимся данным «Звезды», ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами ракетами HIMARS.
В зоне СВО погибли телеоператор «Звезды» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военкор «Известий» Александр Федорчак. Об этом пишет РИА Новости.
По имеющимся данным «Звезды», ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами ракетами HIMARS.
Фото: pixabay
По факту обстрела Следственный комитет России начал уголовное дело по ряду статей, в том числе «Убийство» и «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов».