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В зоне СВО погибли оператор и водитель телеканала «Звезда» и военкор «Известий»

25 марта 2025 07:34
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В зоне СВО погибли телеоператор «Звезды» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военкор «Известий» Александр Федорчак. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющимся данным «Звезды», ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами ракетами HIMARS.

В зоне СВО погибли оператор и водитель телеканала «Звезда» и военкор «Известий»-1

Фото: pixabay

По факту обстрела Следственный комитет России начал уголовное дело по ряду статей, в том числе «Убийство» и «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов».

# Некролог

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