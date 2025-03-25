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Карасин: переговоры РФ и США были интересными, трудными и конструктивными

25 марта 2025 07:47
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Более чем 12-часовые переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, прошедшие в закрытом формате, были непростыми, но конструктивными. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

«Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор», — сказал он.

Он подчеркнул важность диалога по украинскому кризису и возможности продолжения взаимодействия, несмотря на разногласия. В обсуждениях принял участие в том числе господин Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Карасин: переговоры РФ и США были интересными, трудными и конструктивными-1

Фото: pixabay

Главной же темой стало обсуждение Черноморской инициативы, которая была ранее затронута в разговоре лидером РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

# Международная политика

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