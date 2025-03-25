Карасин: переговоры РФ и США были интересными, трудными и конструктивными

Более чем 12-часовые переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, прошедшие в закрытом формате, были непростыми, но конструктивными. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

«Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор», — сказал он.

Он подчеркнул важность диалога по украинскому кризису и возможности продолжения взаимодействия, несмотря на разногласия. В обсуждениях принял участие в том числе господин Сергей Беседа, советник директора ФСБ.