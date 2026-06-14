Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с юбилеем

14 июня 2026 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с юбилеем-2

Сегодня, 14 июня, главе Белого дома исполняется 80 лет. Дональд Трамп прошел головокружительный путь от нью-йоркского бизнесмена до Президента США. Изначально он был успешным магнатом в сфере недвижимости и звездой реалити-шоу «Ученик», но в 2016 году сенсационно победил на выборах, став 45-м Президентом. Он потерял пост в 2020 году. Но уже в 2024-м добился исторического возвращения в политику. С лозунгом «Сделать Америку снова великой» Трамп вошел в Белый дом во второй раз как 47-й Президент США. 

# Александр Лукашенко # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
«Россияне очень хорошо относятся к белорусам!» Малахов назвал черты, которые любят особенно
14 июня 2026 07:35

«Россияне очень хорошо относятся к белорусам!» Малахов назвал черты, которые любят особенно

Как появилась идея создать «ДХ Шоу»? Павел Малахов рассказал, как пришел на СТВ
14 июня 2026 07:25

Как появилась идея создать «ДХ Шоу»? Павел Малахов рассказал, как пришел на СТВ

КВН – это очень дорого! Почему команда «Доктор Хаусс» ушла из Высшей лиги после победы?
14 июня 2026 07:15

КВН – это очень дорого! Почему команда «Доктор Хаусс» ушла из Высшей лиги после победы?