Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с юбилеем

Сегодня, 14 июня, главе Белого дома исполняется 80 лет. Дональд Трамп прошел головокружительный путь от нью-йоркского бизнесмена до Президента США. Изначально он был успешным магнатом в сфере недвижимости и звездой реалити-шоу «Ученик», но в 2016 году сенсационно победил на выборах, став 45-м Президентом. Он потерял пост в 2020 году. Но уже в 2024-м добился исторического возвращения в политику. С лозунгом «Сделать Америку снова великой» Трамп вошел в Белый дом во второй раз как 47-й Президент США.