Эстония копает противотанковый ров на границе с Россией
Пограничную истерию вслед за Польшей подхватила и Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны планируют до 2027 года завершить строительство 40-километрового противотанкового рва в юго-восточной части республики у границы с Россией.
Пока планы отгородиться от соседней страны остаются на бумаге. Учиться защищать свою территорию от мифического нападения с востока эстонская армия решила на полигонах. И даже привлекла для этого силы НАТО.
В балтийской республике начались масштабные военные учения альянса, в которых принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из сухопутных, воздушных и морских подразделений США, Великобритании, Франции, Канады и Латвии.
Для начала международные силы проверят, насколько быстро они смогут перебросить свои армейские подразделения в Эстонию, а затем отработают организацию и ведение совместных боевых действий. При этом в эстонском военном ведомстве особо подчеркивают, что учения, которые продлятся две недели, носят сугубо оборонительный характер.