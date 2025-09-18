Эстония копает противотанковый ров на границе с Россией

Пограничную истерию вслед за Польшей подхватила и Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны планируют до 2027 года завершить строительство 40-километрового противотанкового рва в юго-восточной части республики у границы с Россией.

Пока планы отгородиться от соседней страны остаются на бумаге. Учиться защищать свою территорию от мифического нападения с востока эстонская армия решила на полигонах. И даже привлекла для этого силы НАТО.

В балтийской республике начались масштабные военные учения альянса, в которых принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из сухопутных, воздушных и морских подразделений США, Великобритании, Франции, Канады и Латвии.