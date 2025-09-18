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Эстония копает противотанковый ров на границе с Россией

18 сентября 2025 16:45
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Пограничную истерию вслед за Польшей подхватила и Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны планируют до 2027 года завершить строительство 40-километрового противотанкового рва в юго-восточной части республики у границы с Россией.

Эстония копает противотанковый ров на границе с Россией-2

Пока планы отгородиться от соседней страны остаются на бумаге. Учиться защищать свою территорию от мифического нападения с востока эстонская армия решила на полигонах. И даже привлекла для этого силы НАТО.

Эстония копает противотанковый ров на границе с Россией-4

В балтийской республике начались масштабные военные учения альянса, в которых принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из сухопутных, воздушных и морских подразделений США, Великобритании, Франции, Канады и Латвии.

Эстония копает противотанковый ров на границе с Россией-6

Для начала международные силы проверят, насколько быстро они смогут перебросить свои армейские подразделения в Эстонию, а затем отработают организацию и ведение совместных боевых действий. При этом в эстонском военном ведомстве особо подчеркивают, что учения, которые продлятся две недели, носят сугубо оборонительный характер.

# Граница # Военные учения # НАТО

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