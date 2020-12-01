Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Новости США. Президентская гонка в США на финишной прямой. Последний из ключевых штатов страны – Висконсин – подтвердил победу Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное заявление последовало после пересчета голосов в двух округах региона. Ранее о лидерстве Байдена объявили также в Аризоне. Впервые за 24 года кандидат от демократов смог обойти соперника-республиканца в этом регионе. Отрыв составляет 10,5 тысяч голосов.

Дональд Трамп тем временем продолжает считать прошедшие выборы сфальсифицированными и все еще пытается оспорить их результаты. В ближайшие дни юристы главы Белого дома намерены подать очередной иск.