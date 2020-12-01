Прямой эфир

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

01 декабря 2020 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Президентская гонка в США на финишной прямой. Последний из ключевых штатов страны – Висконсин – подтвердил победу Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах-1

Официальное заявление последовало после пересчета голосов в двух округах региона. Ранее о лидерстве Байдена объявили также в Аризоне. Впервые за 24 года кандидат от демократов смог обойти соперника-республиканца в этом регионе. Отрыв составляет 10,5 тысяч голосов.   

Дональд Трамп тем временем продолжает считать прошедшие выборы сфальсифицированными и все еще пытается оспорить их результаты. В ближайшие дни юристы главы Белого дома намерены подать очередной иск.  

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах-4

Эти выборы стали самыми скандальными в истории Штатов. Тем не менее, на традиции напряженная обстановка никак не повлияла. Супруга Трампа Мелания, возможно, в последний раз украсила Белый дом к предстоящим рождественским праздникам.

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах-7

Яркими огнями засияли 62 ели. Украшения для главного дерева в Голубой комнате резиденции сделали школьники со всей страны.  

Читайте также:

Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену

Джо Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов на выборах

Дональд Трамп допустил, что сотрудники Минюста и ФБР могут быть причастны к фальсификациям на выборах

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Мелания Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Торговые переговоры продолжаются. Что будет, если Brexit завершится без сделки?
01 декабря 2020 12:40

Торговые переговоры продолжаются. Что будет, если Brexit завершится без сделки?

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула
01 декабря 2020 12:19

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула

ВОЗ впервые за 3 месяца отметила снижение недельной заболеваемости коронавирусом
01 декабря 2020 11:41

ВОЗ впервые за 3 месяца отметила снижение недельной заболеваемости коронавирусом