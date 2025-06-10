Вторая группа бойцов РФ вернулась из украинского плена

В соответствии с договоренностями, заключенными в Стамбуле от 2 июня, Российская Федерация вернула вторую группу своих военных, обменяв их на такое же число военнопленных ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что бойцы сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь перед отправкой в Россию для лечения и реабилитации.

Ранее МО РФ сообщило, что 9 июня состоялся обмен российскими и украинскими военнослужащими в возрасте до 25 лет.