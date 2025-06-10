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Вторая группа бойцов РФ вернулась из украинского плена

10 июня 2025 14:43
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Вторая группа бойцов РФ вернулась из украинского плена-0

В соответствии с договоренностями, заключенными в Стамбуле от 2 июня, Российская Федерация вернула вторую группу своих военных, обменяв их на такое же число военнопленных ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что бойцы сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь перед отправкой в Россию для лечения и реабилитации.

Ранее МО РФ сообщило, что 9 июня состоялся обмен российскими и украинскими военнослужащими в возрасте до 25 лет.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия # Украина # Беларусь-Россия # Беларусь-Украина

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