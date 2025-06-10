Лавров: признательны белорусским друзьям за поддержку по вопросам СВО и мирного урегулирования

Во взаимоотношениях Беларуси и России главные дипломаты – наши лидеры. Об этом заявил на переговорах со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы признательны белорусским друзьям за поддержку, понимание всех аспектов, которые касаются причин и хода специальной военной операции, за понимание наших ясных подходов к мирному урегулированию и за готовность к оказанию в любой момент посреднических услуг по предоставлению белорусской территории для проведения контактов, организации обменов и в целом за содействие в решении гуманитарных вопросов.