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Лавров: признательны белорусским друзьям за поддержку по вопросам СВО и мирного урегулирования

10 июня 2025 14:09
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Во взаимоотношениях Беларуси и России главные дипломаты – наши лидеры. Об этом заявил на переговорах со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на встрече не остался без внимания украинский кризис.

Лавров: признательны белорусским друзьям за поддержку по вопросам СВО и мирного урегулирования-2

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы признательны белорусским друзьям за поддержку, понимание всех аспектов, которые касаются причин и хода специальной военной операции, за понимание наших ясных подходов к мирному урегулированию и за готовность к оказанию в любой момент посреднических услуг по предоставлению белорусской территории для проведения контактов, организации обменов и в целом за содействие в решении гуманитарных вопросов.

Рыженков поблагодарил российских коллег за стремление учесть мнение Минска по вопросам украинского кризиса.

# Международная политика # Беларусь-Россия # Сергей Лавров

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