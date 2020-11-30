Дональд Трамп допустил, что сотрудники Минюста и ФБР могут быть причастны к фальсификациям на выборах

Новости США. В США продолжается избирательная гонка. Дональд Трамп заявил, что к масштабным фальсификациям на выборах могут быть причастны сотрудники Министерства юстиции и ФБР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американский лидер пообещал продолжить судебные тяжбы и рассчитывает, что разбирательство дойдет до Верховного суда.

Между тем пересчет голосов в штате Висконсин увеличивает отрыв Байдена от Трампа до 87 голосов выборщиков. Кандидат от демократов получил более чем на 20 тысяч голосов больше, чем действующий президент США.

Тем временем Джо Байден уже заявил, что намерен создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины. В частности, пресс-службу Госдепартамента возглавит Дженнифер Псаки.