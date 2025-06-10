Белорусскую продукцию хвалят и с удовольствием покупают! Дни Минска проходят в Казани

Сегодня в агропромышленном парке Казани открылась выставка-ярмарка белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукцию на ней представили свыше десятка минских предприятий – это самые известные бренды нашей страны. В ассортименте – мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, текстиль, техника. Все это пользуется спросом у российского потребителя. Качество и особый натуральный вкус – так характеризуют наши товары жители Казани.

Увидели рекламу и решили прийти, посмотреть. Сейчас что-нибудь купим обязательно.

Вкусняшки! Сыры, масло, колбасные изделия – все время.

Мария Стрельцова, ведущий специалист по сбыту молокоперерабатывающего предприятия:

Мы славимся тем, что выпускаем цельномолочную продукцию – масло, творог, сметана. Судя по тому, как сегодня подходили покупатели, все очень рады видеть нашу продукцию, хвалят ее и с удовольствием покупают и пробуют.