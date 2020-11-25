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Джо Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов на выборах

25 ноября 2020 08:26
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Новости США. Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов. Соответствующие данные опубликовал местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов на выборах-1

К слову, действующего главу Белого дома также поддержало рекордное количество американцев: у Дональда Трампа почти 74 миллиона голосов. Окончательные результаты выборов подтвердили штаты Невада и Миннесота. В обоих регионах победу в гонке за президентское кресло одержал Байден.

Джо Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов на выборах-4

Накануне начался формальный процесс передачи власти демократу. Теперь же с разрешения Белого дома ему предоставили доступ к информации, предназначенной исключительно для президента страны. Речь идет в том числе о секретных разведывательных данных.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Инаугурация нового американского лидера намечена на 20 января.

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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