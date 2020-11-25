Джо Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов на выборах

Новости США. Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов. Соответствующие данные опубликовал местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов. Соответствующие данные опубликовал местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, действующего главу Белого дома также поддержало рекордное количество американцев: у Дональда Трампа почти 74 миллиона голосов. Окончательные результаты выборов подтвердили штаты Невада и Миннесота. В обоих регионах победу в гонке за президентское кресло одержал Байден.
Накануне начался формальный процесс передачи власти демократу. Теперь же с разрешения Белого дома ему предоставили доступ к информации, предназначенной исключительно для президента страны. Речь идет в том числе о секретных разведывательных данных.
Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Инаугурация нового американского лидера намечена на 20 января.