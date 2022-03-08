Вице-премьер Украины: должен заработать гумкоридор для Сум. Это официально подтверждает Минобороны России

В Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет 7 марта стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реальность – это гуманитарные коридоры, которые до последнего момента никак не могли открыться.
Минобороны России: для безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов вводится режим тишины. Читайте здесь.
Несколько гуманитарных коридоров все-таки должны были открыться к 10:00 8 марта, но по факту только одно направление Сумы – Полтава начало принимать желающих.
Ирина Верещук, заместитель премьер-министра Украины:
Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально подтверждает Минобороны России в соответствующем письме в комитет Красного Креста. Так что документ-подтверждение есть и в Красном Кресте, и на нашей стороне.