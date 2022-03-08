Минобороны России: для безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов вводится режим тишины

8 марта в Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет накануне стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
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