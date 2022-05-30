Вице-канцлер Германии: единое мнение в отношении антироссийских санкций начинает рушиться

Он отметил, что по всем вопросам Европа всегда была едина. Однако сейчас это единство начинает рушиться. Мнения разделились даже внутри руководства самой ФРГ. Такая несогласованность особенно опасна накануне саммита. Встреча европейских лидеров должна пройти уже сегодня, 30 мая. На ней будут обсуждать нефтяное эмбарго и уменьшение зависимости от российских энергоносителей. Смогут ли договориться между собой страны Евросоюза – пока непонятно. Ранее именно из-за этих условий в ЕС заблокировали шестой пакет санкций. В частности, против выступает Венгрия.

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