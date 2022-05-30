Цены в Латвии выросли на 20%. Там наблюдают рекордную за 20 лет инфляцию в 13%

Так, в Эстонии стоимость взлетела почти на 18 %. И это только за сутки. А в Литве и Латвии – на 20 %. Кроме того, дорогая электроэнергия не единственная проблема Риги. Там зафиксировали рекордную инфляцию за последние 20 лет. Она составила 13 %. Особенно сильно подорожало топливо и продукты. В среднем цены увеличились на 20 %. Похожая ситуация и в Великобритании. Там объявили о повышении цен на свет и газ. Это связано с тем, что правительство разрешило энергокомпаниям увеличить стоимость своих услуг. Теперь британцам придется вновь пересмотреть расходы, потому что счета за коммунальные услуги вырастут в несколько раз. А во Франции нашли способ сэкономить. Там люди стали массово скупать продукты с истекающим сроком годности, так как на такой товар магазины значительно снижают цены.

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