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ЕС обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Пособия не корректировались 5 лет

27 мая 2022 12:56
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Новости Польши. Евросоюз обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Впрочем, это не единственная претензия к ее социальной политике. Итоги последнего исследования по стране вызвали большое недовольство Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, Варшава тратит меньше средств на пособия, чем другие страны ЕС. В последние годы разрыв превышал 4 % ВВП в год, что, по мнению Еврокомиссии, недопустимо. Кроме того, в Польше абсолютно не продумана и не сформирована система представления матпомощи. Ее получают даже те, кто не имеет на это право. А сами пособия не корректировались с учетом инфляции пять лет. 

ЕС обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Пособия не корректировались 5 лет-1

Очень легкомысленной оказалась и идея выплачивать дополнительные 14-е и 15-е пенсии. Этого бюджет страны себе позволить не может, но правительство тратит на это деньги, которых и так не хватает. Возникла в Польше и еще одна проблема. Бедность работающих людей оказалась выше среднего показателя по ЕС. Некоторые даже не могут получить ряд социальных льгот, например, пособие по беременности и родам и пенсии по инвалидности.

По мнению аналитиков ЕС, бедность среди пожилых людей будет становиться все более серьезной проблемой. Население страны быстро стареет, а его социальная поддержка не увеличивается. Поэтому пожилые поляки рискуют оказаться в крайней нищете и социальной изоляции.

# Экономический кризис # Фотофакт

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