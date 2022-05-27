ЕС обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Пособия не корректировались 5 лет

Новости Польши. Евросоюз обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Впрочем, это не единственная претензия к ее социальной политике. Итоги последнего исследования по стране вызвали большое недовольство Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, Варшава тратит меньше средств на пособия, чем другие страны ЕС. В последние годы разрыв превышал 4 % ВВП в год, что, по мнению Еврокомиссии, недопустимо. Кроме того, в Польше абсолютно не продумана и не сформирована система представления матпомощи. Ее получают даже те, кто не имеет на это право. А сами пособия не корректировались с учетом инфляции пять лет.