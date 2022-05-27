ЕС обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Пособия не корректировались 5 лет

Новости Польши. Евросоюз обвинил Польшу в слабой поддержке малоимущих. Впрочем, это не единственная претензия к ее социальной политике. Итоги последнего исследования по стране вызвали большое недовольство Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, Варшава тратит меньше средств на пособия, чем другие страны ЕС. В последние годы разрыв превышал 4 % ВВП в год, что, по мнению Еврокомиссии, недопустимо. Кроме того, в Польше абсолютно не продумана и не сформирована система представления матпомощи. Ее получают даже те, кто не имеет на это право. А сами пособия не корректировались с учетом инфляции пять лет.
Очень легкомысленной оказалась и идея выплачивать дополнительные 14-е и 15-е пенсии. Этого бюджет страны себе позволить не может, но правительство тратит на это деньги, которых и так не хватает. Возникла в Польше и еще одна проблема. Бедность работающих людей оказалась выше среднего показателя по ЕС. Некоторые даже не могут получить ряд социальных льгот, например, пособие по беременности и родам и пенсии по инвалидности.
По мнению аналитиков ЕС, бедность среди пожилых людей будет становиться все более серьезной проблемой. Население страны быстро стареет, а его социальная поддержка не увеличивается. Поэтому пожилые поляки рискуют оказаться в крайней нищете и социальной изоляции.