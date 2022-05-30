«Лето растущих цен» спрогнозировали в Японии. Подорожает более 9000 позиций

В списке дорожающих товаров – почти 9 000 позиций. Их стоимость уже увеличилась или вырастет в ближайшие месяцы. Среди них – мучные и мясные изделия, замороженные продукты, соусы, майонез и масло. Ожидается, что в июне и июле цены вырастут еще более чем на 3 000 наименований. Как прогнозируют специалисты, в среднем стоимость на все увеличится на 12-13 %.

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