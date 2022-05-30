Прямой эфир

«Лето растущих цен» спрогнозировали в Японии. Подорожает более 9000 позиций

30 мая 2022 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Антироссийские санкции бьют по экономике Японии. «Лето растущих цен» спрогнозировали стране финансовые аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лето растущих цен» спрогнозировали в Японии. Подорожает более 9000 позиций-1

В списке дорожающих товаров – почти 9 000 позиций. Их стоимость уже увеличилась или вырастет в ближайшие месяцы. Среди них – мучные и мясные изделия, замороженные продукты, соусы, майонез и масло. Ожидается, что в июне и июле цены вырастут еще более чем на 3 000 наименований. Как прогнозируют специалисты, в среднем стоимость на все увеличится на 12-13 %.

Читайте также:

Цены в Латвии выросли на 20%. Там наблюдают рекордную за 20 лет инфляцию в 13%

Немецкую экономику ждут разрушительные последствия в случае введения эмбарго на российские энергоресурсы

Необходимо разработать долгосрочные средства борьбы с нищетой. В Литве растет уровень бедности

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цены в Латвии выросли на 20%. Там наблюдают рекордную за 20 лет инфляцию в 13%
30 мая 2022 06:45

Цены в Латвии выросли на 20%. Там наблюдают рекордную за 20 лет инфляцию в 13%

Польский сыр для украинских мышей. Уравняют ли в правах граждан этих стран и кому выгодны геополитические игры?
29 мая 2022 17:48

Польский сыр для украинских мышей. Уравняют ли в правах граждан этих стран и кому выгодны геополитические игры?

Депутат Европарламента заявил, что санкции против России не остановят боевые действия в Украине
29 мая 2022 17:24

Депутат Европарламента заявил, что санкции против России не остановят боевые действия в Украине