Европа продолжает вставлять палки в свои же экономические колеса – санкции все больше бьют по простым европейцам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мэр Лондона заявил, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопления, ни еды, если правительство не примет меры. По словам градоначальника, ничего подобного в Британии еще не видели. Скорее всего, он имел в виду информацию, что средний годовой счет за электричество в январе 2023-го в Королевстве может превысить 4 000 фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это примерно 12,5 тысячи рублей. Цены в Британии продолжают расти. На неделе – новый рекорд инфляции. По итогам июля она ускорилась до 10 %.