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Венский шницель станет роскошью, а британцы не смогут позволить себе отопление. Как санкции бьют по простым европейцам?

21 августа 2022 16:33
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Европа продолжает вставлять палки в свои же экономические колеса – санкции все больше бьют по простым европейцам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мэр Лондона заявил, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопления, ни еды, если правительство не примет меры. По словам градоначальника, ничего подобного в Британии еще не видели. Скорее всего, он имел в виду информацию, что средний годовой счет за электричество в январе 2023-го в Королевстве может превысить 4 000 фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это примерно 12,5 тысячи рублей. Цены в Британии продолжают расти. На неделе – новый рекорд инфляции. По итогам июля она ускорилась до 10 %.

Венский шницель станет роскошью, а британцы не смогут позволить себе отопление. Как санкции бьют по простым европейцам?-1

А в Эстонии из-за роста цен на электроэнергию в офисах и магазинах отключают кондиционеры и другое оборудование, а также меняют часы работы. К примеру, максимальная цена на свет между 18:00 и 19:00 на неделе составила 4 000 евро. Некоторые заведения элементарно не могут позволить себе такую роскошь и на это время закрываются.  

Санкции отразились даже на венском шницеле. Скоро он будет стоить больше 23 евро, и далеко не каждый сможет раскошелиться на такую хоть и известную, но все-таки, по сути, просто котлетку. Да и в целом рестораторы Австрии заметили тенденцию к экономии среди своих гостей. В 3-4 раза выросли закупочные цены на подсолнечное масло, мясо. Плюс удвоилась стоимость энергоносителей. Все это заметно снижает аппетиты европейцев.  

Венский шницель станет роскошью, а британцы не смогут позволить себе отопление. Как санкции бьют по простым европейцам?-4

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# Экономический кризис # Садик Хан # Фотофакт

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