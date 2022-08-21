Во время теракта в Сомали погиб спикер парламента республики

Новости Сомали. Более 30 человек стали жертвами теракта в столичном отеле Сомали. Среди них спикер парламента и владелец комплекса. Еще десятки человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступники захватили 4-этажное здание в пятницу, 19 августа. На место сразу же приехали военные. Штурм продолжался около 18 часов. Были слышны выстрелы и взрывы. Большая часть здания обрушилась. Несмотря на это, удалось спасти более 100 заложников, в том числе детей. Ответственность за нападение взяла на себя группировка сомалийских террористов. Их представители заявили, что убили большое число силовиков, а в самом здании вели беспорядочный огонь по людям.