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В Великобритании жителям разрешили покупать продукты в рассрочку

21 августа 2022 09:23
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Новости Великобритании. Купи сейчас – заплати потом. Британская бюджетная сеть продовольственных магазинов разрешила покупателям платить за продукты в рассрочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма может быть от 30 до 120 долларов. Каждую неделю нужно будет выплачивать примерно по 10 долларов. Однако рассрочку можно использовать только на покупку продуктов питания. По словам владельцев супермаркетов, это необходимая мера в условиях растущей инфляции. Покупательская способность людей снижается, и это влияет не только на население, но и на сам бизнес.

В Великобритании жителям разрешили покупать продукты в рассрочку-1

Стоит отметить, что инфляция в Великобритании превысила 10 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет. А на фоне роста цен на энергоносители зарплаты местных жителей едва хватает даже на самое необходимое.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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