Инфляция в Австрии снова выросла – показатель бьёт рекорды второй месяц

Новости Австрии. В Австрии инфляция выросла до 9,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким высоким уровнем страна столкнулась впервые за почти 50 лет.

Как сообщили в федеральном управлении статистики, больше всего выросли цены на топливо, коммунальные услуги и продукты. Больше всего подорожание заметно при еженедельных закупках. Стоимость так называемой мини-корзины, куда входят помимо топлива еда и услуги, выросла более чем на 19 %.