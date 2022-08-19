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Инфляция в Австрии снова выросла – показатель бьёт рекорды второй месяц

19 августа 2022 07:28
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Новости Австрии. В Австрии инфляция выросла до 9,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким высоким уровнем страна столкнулась впервые за почти 50 лет.  

Инфляция в Австрии снова выросла – показатель бьёт рекорды второй месяц-1

Как сообщили в федеральном управлении статистики, больше всего выросли цены на топливо, коммунальные услуги и продукты. Больше всего подорожание заметно при еженедельных закупках. Стоимость так называемой мини-корзины, куда входят помимо топлива еда и услуги, выросла более чем на 19 %.  

Инфляция в Австрии снова выросла – показатель бьёт рекорды второй месяц-4

То есть этот показатель оказался в два раза выше официальной инфляции. Добавим, что годовая инфляция в Австрии бьет рекорды второй месяц подряд.  

# Экономический кризис # Новости Австрии # Фотофакт

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