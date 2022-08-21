В Эстонии на месте снесённого памятника танку Т-34 жители выложили новый мемориал

Новости Эстонии. Можно демонтировать памятник, но демонтировать память невозможно. На своем примере это доказали жители эстонского города Нарва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там убрали памятник легендарному советскому танку Т-34. И это несмотря на то, что городское собрание отказалось поддержать решение правительства. Власти народное мнение проигнорировали. Однако местные жители не растерялись. В памятном месте эстонцы сделали новый мемориал, выложив силуэт танка из свечей.