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В Эстонии на месте снесённого памятника танку Т-34 жители выложили новый мемориал

21 августа 2022 12:21
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Новости Эстонии. Можно демонтировать памятник, но демонтировать память невозможно. На своем примере это доказали жители эстонского города Нарва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии на месте снесённого памятника танку Т-34 жители выложили новый мемориал-1

Там убрали памятник легендарному советскому танку Т-34. И это несмотря на то, что городское собрание отказалось поддержать решение правительства. Власти народное мнение проигнорировали. Однако местные жители не растерялись. В памятном месте эстонцы сделали новый мемориал, выложив силуэт танка из свечей.

# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

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