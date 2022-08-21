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В Прибалтику прибыл ракетный эсминец ВМС США

21 августа 2022 13:59
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Соединенные Штаты Америки продолжают увеличивать военное присутствие на европейском континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Прибалтику прибыл ракетный эсминец ВМС США-1

В страны Балтии прибыли три десантных корабля, ракетный эсминец и отряд морской пехоты. Как заявили в пресс-службе ВМС США, их нахождение в Прибалтике показывает приверженность Вашингтона региональным союзникам и партнерам. Кроме того, это демонстрация гибких и динамичных возможностей американской армии. Сообщается, что десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных учений с вооруженными силами Финляндии. Планируются ли подобные учения в Прибалтике и как долго там простоят корабли, пока неизвестно.

# Международная политика # Фотофакт

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