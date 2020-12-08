Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Новости Великобритании. Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала ее получат наиболее уязвимые группы населения. Среди них те, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией, а также пожилые люди старше 80 лет, пациенты и сотрудники домов престарелых.

Жителям введут две дозы препарата с промежутком в 21 день. По словам экспертов, вакцина эффективна на 95 % и вызывает лишь незначительные побочные эффекты.