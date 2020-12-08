Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Новости Великобритании. Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для прививки используют препарат, совместно разработанный американской и немецкой компаниями.
Новости Великобритании. Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для прививки используют препарат, совместно разработанный американской и немецкой компаниями.
Сначала ее получат наиболее уязвимые группы населения. Среди них те, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией, а также пожилые люди старше 80 лет, пациенты и сотрудники домов престарелых.
Жителям введут две дозы препарата с промежутком в 21 день. По словам экспертов, вакцина эффективна на 95 % и вызывает лишь незначительные побочные эффекты.
Для начала Великобритания заказала 40 миллионов доз препарата. При этом большая их часть поступит лишь в 2021 году.
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