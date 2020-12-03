Свыше 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии

Из-за кризиса после пандемии более 32 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете. Соответствующие данные размещены в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший удар коронавирус нанес по экономике наименее развитых государств. Самый сильный ущерб придется на африканские страны и малые островные регионы. По последним данным, коронавирусом заражены более 64,5 миллиона жителей планеты.

Антилидером по заболеваемости и смертности все еще остаются США. За минувшие сутки от COVID-19 там умерли более 2 700 человек. Это самый высокий показатель с апреля.