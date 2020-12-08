Швеция вводит жёсткий карантин. Запретили собираться группами более 8 человек, закрывают школы

Новости мира. Швеция вводит жесткий карантин. Решение принято на фоне сильнейшего роста числа заболевших и умерших от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в стране запрещается собираться группами более 8 человек. Закрываются кинотеатры и развлекательные учреждения. Не будут работать школы.