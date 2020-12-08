Швеция вводит жёсткий карантин. Запретили собираться группами более 8 человек, закрывают школы

Новости мира. Швеция вводит жесткий карантин. Решение принято на фоне сильнейшего роста числа заболевших и умерших от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в стране запрещается собираться группами более 8 человек. Закрываются кинотеатры и развлекательные учреждения. Не будут работать школы.
В Словакии между тем, несмотря на запреты властей, владельцы ресторанов, кафе и баров намерены открыть свои заведения. Сейчас им разрешено работать лишь на летних террасах или продавать блюда через окно.
Сложившаяся ситуация не устраивает бизнес. Из-за ограничений они столкнулись с колоссальными финансовыми потерями. Многим практически нечем платить за аренду помещения. Не хватает средств и на заработную плату сотрудникам. Чтобы избежать возможных штрафов за свои действия, жители намерены опираться в суде на заключения юристов. Законоведы пришли к выводу, что решение кабмина о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране до 29 декабря было незаконным.
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