В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни

Новости Индии. Более 350 жителей на юге Индии госпитализированы с симптомами неизвестной болезни. Один человек скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинству пострадавших от 20 до 30 лет, однако есть среди пациентов и маленькие дети.
Люди попали в больницу с жалобами на головокружение, внезапные обмороки, пену изо рта и дрожь. Состояние жителей озадачило местных врачей. После тестирования на коронавирус, которое показало отрицательный результат, специалисты предположили, что жители могли отравиться защитным средством от комаров.
Для расследования инцидента в городе создана специальная группа. Возбудитель болезни пока не выявлен.