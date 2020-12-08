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В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни

08 декабря 2020 06:32
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Новости Индии. Более 350 жителей на юге Индии госпитализированы с симптомами неизвестной болезни. Один человек скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинству пострадавших от 20 до 30 лет, однако есть среди пациентов и маленькие дети.

В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни-1

Люди попали в больницу с жалобами на головокружение, внезапные обмороки, пену изо рта и дрожь. Состояние жителей озадачило местных врачей. После тестирования на коронавирус, которое показало отрицательный результат, специалисты предположили, что жители могли отравиться защитным средством от комаров.

В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни-4

Для расследования инцидента в городе создана специальная группа. Возбудитель болезни пока не выявлен.

# Заболевания # Фотофакт

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