В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни

Новости Индии. Более 350 жителей на юге Индии госпитализированы с симптомами неизвестной болезни. Один человек скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинству пострадавших от 20 до 30 лет, однако есть среди пациентов и маленькие дети.