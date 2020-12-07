В каких странах делают вакцинацию от коронавируса?

Новости мира. Северная и Южная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. Именно на этих континентах сейчас регистрируется наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побороть пандемию на планете надеются лишь благодаря вакцине. Для применения в ближайшее время их разработано четыре. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Уже сегодня, 7 декабря, к массовой вакцинации могут приступить в Великобритании, власти которой одобрили использование препарата, разработанного американской компанией и ее немецкими партнерами.