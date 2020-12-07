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В каких странах делают вакцинацию от коронавируса?

07 декабря 2020 06:25
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Новости мира. Северная и Южная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. Именно на этих континентах сейчас регистрируется наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каких странах делают вакцинацию от коронавируса?-1

Побороть пандемию на планете надеются лишь благодаря вакцине. Для применения в ближайшее время их разработано четыре. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Уже сегодня, 7 декабря, к массовой вакцинации могут приступить в Великобритании, власти которой одобрили использование препарата, разработанного американской компанией и ее немецкими партнерами.

В каких странах делают вакцинацию от коронавируса?-4

Первыми прививки начали делать в России. Пока только представителям групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.

В каких странах делают вакцинацию от коронавируса?-7

Напомним, клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в нашей стране показали высокую эффективность – на уровне 95 %. В дальнейшем ее производство планируется наладить и в Беларуси.

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# Коронавирус # Фотофакт

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