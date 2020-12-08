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Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников до конца 2020 года

08 декабря 2020 06:25
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Новости мира. Негативные последствия пандемии переживает мировая авиаотрасль. Так, немецкая компания Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К таким мерам авиаконцерн вынужден прибегнуть из-за коронавируса.

Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников до конца 2020 года -1

Карантинные ограничения по всему миру привели к резкому падению спроса на пассажирские перевозки. При этом увольнения не закончатся с завершением 2020 года, в 2021-м компания намерена сократить еще 10 тысяч сотрудников.

Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии

Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников до конца 2020 года -4

Пандемия нанесла урон экономике и других европейских стран. Предприятия объявляют о банкротстве, стремительно растет уровень безработицы. Так, в Испании сейчас без заработка половина трудоспособного населения.

Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников до конца 2020 года -7

Некоторые лишились рабочего места навсегда, а кто-то временно. При этом пособия получают не все. Введенной в 2020 году минимальной жизненной рентой обеспечены лишь 9 % нуждающихся.

# Коронавирус # Фотофакт

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