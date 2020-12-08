Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников до конца 2020 года

Новости мира. Негативные последствия пандемии переживает мировая авиаотрасль. Так, немецкая компания Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К таким мерам авиаконцерн вынужден прибегнуть из-за коронавируса.

Карантинные ограничения по всему миру привели к резкому падению спроса на пассажирские перевозки. При этом увольнения не закончатся с завершением 2020 года, в 2021-м компания намерена сократить еще 10 тысяч сотрудников. Тысячи сотрудников европейских авиакомпаний остались без работы из-за пандемии

Пандемия нанесла урон экономике и других европейских стран. Предприятия объявляют о банкротстве, стремительно растет уровень безработицы. Так, в Испании сейчас без заработка половина трудоспособного населения.