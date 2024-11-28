В этот раз администрация США под руководством президента Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на сумму 725 миллионов долларов, который включает в себя различные виды оружия, такие как мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
В пакет также могут войти и кассетные боеприпасы, хотя содержимое пакета и размер еще может измениться. Кроме того, президент Байден запросил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.
Россия расценивает эти поставки оружия как препятствия на пути урегулирования конфликта и как вмешательство стран НАТО в ситуацию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в Украину будут рассматриваться как законные цели для России. Он также полагает, что США и НАТО не только предоставляют оружие, но и обучают личный состав в других странах, что еще больше втягивает их в конфликт.
Кремль считает, что поставки оружия в Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.