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Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов

28 ноября 2024 09:23
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В этот раз администрация США под руководством президента Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на сумму 725 миллионов долларов, который включает в себя различные виды оружия, такие как мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В пакет также могут войти и кассетные боеприпасы, хотя содержимое пакета и размер еще может измениться. Кроме того, президент Байден запросил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины.

Россия расценивает эти поставки оружия как препятствия на пути урегулирования конфликта и как вмешательство стран НАТО в ситуацию. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в Украину будут рассматриваться как законные цели для России. Он также полагает, что США и НАТО не только предоставляют оружие, но и обучают личный состав в других странах, что еще больше втягивает их в конфликт. 

Кремль считает, что поставки оружия в Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.

# Международная политика # Джо Байден # Сергей Лавров

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