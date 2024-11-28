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3 человека погибли при сильном взрыве на заводе в Испании

28 ноября 2024 08:56
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Три человека погибли при сильном взрыве, прогремевшем на заводе в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека погибли при сильном взрыве на заводе в Испании-2

Как сообщили местные власти, ЧП произошло из-за неисправности оборудования. Взрывной волной полностью разрушен один из цехов. Обломками повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Рухнувшая крыша накрыла работающих там людей. В момент взрыва в цеху находились около 40 человек. Семеро пострадавших доставлены в больницы, трое из них в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства и причины взрыва.

# Взрыв

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