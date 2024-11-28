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Свыше 60% французов хотят, чтобы Макрон ушёл в отставку

28 ноября 2024 08:55
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Президент Франции стремительно теряет авторитет внутри страны. Об этом говорят данные последнего соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 60% французов хотят, чтобы Макрон ушёл в отставку-2

Его результаты стали катастрофичными для нынешнего хозяина Елисейского дворца и подводят мрачный итог его деятельности. 

Как выяснилось, большинство французов (свыше 60 %) хотят, чтобы Макрон ушел в отставку. Проводимую им внешнюю и внутреннюю политику они называют провальной. Довольно низкого мнения жители страны и о своем правительстве. 52 % опрошенных уверены, что оно заслуживает вотума недоверия. 

С каждым годом ситуация во Франции все хуже. Последней каплей, возмутившей граждан, стал проект бюджета на следующий год. Документ предусматривает сокращение статей расхода на 40 миллиардов евро и введение режима строгой экономии.

# Кризис в ЕС

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